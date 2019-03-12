Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП из-за масштабного блэкаута

Оппозиционный парламент Венесуэлы в понедельник принял решение ввести в стране чрезвычайное положение на фоне масштабного отключения электроэнергии. На таких мерах настаивал Хуан Гуаидо

Хуан Гуаидо ( в центре) выступает перед парламентом Венесуэлы (Фото: Eduardo Verdugo / AP)

Национальная ассамблея Венесуэлы в понедельник, 11 марта, объявила о введении в стране режима ЧП в связи с отключением электроэнергии, передают агентство AFP и телеканал NTN24.

К таким мерам призвал спикер парламента Хуан Гуаидо, в январе объявивший себя временным главой государства вместо Николаса Мадуро. Необходимость режима ЧП он объяснял гибелью людей из-за отключения электричества и многомиллионными потерями венесуэльских предпринимателей.

Как отмечает El Nacional, режим ЧП позволяет президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайных ситуаций экономические и военные ресурсы. На фоне введения режима ЧП Гуаидо призвал граждан «выйти на улицы» во вторник, 12 марта, чтобы добиться «прекращения узурпации» и проведения свободных выборов.

7 марта 21 из 23 штатов Венесуэлы остались без электроэнергии. Власти объяснили это «саботажем» на гидроэлектростанции и хакерской атакой. Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм», Гуиадо заявил, что произошедшее является следствием «неэффективности узурпатора».