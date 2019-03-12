В Венесуэле задержали двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны

В Венесуэле задержали двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали двух человек, которые подозреваются в атаке на гидроэлектростанцию (ГЭС) им. Симона Боливара (иное название «Гури»). Об этом в обращении к гражданам через приложение Periscope заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

По его словам, задержанные пытались вывести из строя ГЭС, которой управляет компания Corpoelec. Как отметил Мадуро, сейчас они находятся на допросе и дают показания. «Виновные в предательстве родины должны ответить перед законом», — сказал президент.

Также он сообщил, что атака на национальную энергосистему, в результате которой по всей стране произошли сбои с электричеством, была произведена с помощью кибератаки, электромагнитного импульса и физического воздействия.

Мадуро уточнил, что кибератака была совершена на ГЭС «Гури» и энергосистему в Каракасе, а под физическим воздействием подразумеваются поджоги и подрывы электроподстанций.