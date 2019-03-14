Власти Венесуэлы сообщили о полном восстановлении работы электросетей

Работа электросетей Венесуэлы полностью восстановлена. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

По его словам, энергосистема восстановлена ​​на 100% территории страны, за исключением некоторых секторов муниципалитетов Барута и Эль-Атильо , где был зарегистрирован взрыв электрических подстанций, который он описал как акты саботажа.

«Служба была восстановлена ​​в более чем 70% из этих областей , но есть все еще остаток, который, как мы надеемся, будет решен в ближайшие несколько часов», — приводит слова Родригеса интернет-портал El Pitazo.

7 марта без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов Венесуэлы. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро. В результате погибли более 20 человек, а предприниматели понесли многомиллионные потери. Национальная ассамблея ввела в стране режим чрезвычайного положения, а президент объявил 12–13 марта дополнительными выходными днями в связи с проблемами с энергоснабжением.

Как заявляли в Национальной электрической компании (CORPOELEC), причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара, которая располагается в штате Боливар.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдеп США отверг эти обвинения. В связи с атакой на энергосистему страны Венесуэла передаст верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу.

Накануне Мадуро заявил, что по подозрению в атаке на гидроэлектростанцию им. Симона Боливара задержаны два человека. Он добавил, что атака на национальную энергосистему была произведена посредством кибератаки, электромагнитного импульса и физического воздействия.