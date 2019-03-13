Трамп обсудил с главой Boeing ситуацию вокруг модели 737 MAX 8

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой американской компании Boeing ​Деннисом Мюленбургом на фоне массовых отказов от использования лайнеров Boeing 737 MAX 8 после крушения самолета этой модели в Эфиопии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя корпорации.

По его словам, Мюленбург заверил Трампа в том, что самолеты поколения 737 MAX являются безопасными для полетов. Других подробностей разговора представитель компании не привел.

Также он не сообщил, по чьей инициативе состоялся разговор.

Boeing 737 Max 8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби, связь с ним была потеряна спустя шесть минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.