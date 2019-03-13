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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,04%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Трамп обсудил с главой Boeing ситуацию вокруг модели 737 MAX 8

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой американской компании Boeing ​Деннисом Мюленбургом на фоне массовых отказов от использования лайнеров Boeing 737 MAX 8 после крушения самолета этой модели в Эфиопии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя корпорации.

По его словам, Мюленбург заверил Трампа в том, что самолеты поколения 737 MAX являются безопасными для полетов. Других подробностей разговора представитель компании не привел.

Также он не сообщил, по чьей инициативе состоялся разговор.

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В Boeing заявили об уверенности в безопасности модели 737 MAX 8

Boeing 737 Max 8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби, связь с ним была потеряна спустя шесть минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.

Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.

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Boeing обновит программное обеспечение лайнера 737 MAX после крушения

После крушения в Эфиопии сразу несколько стран временно запретили полеты самолетов этой модели. В частности, запрет на эксплуатацию ввели Китай, Австралия, Сингапур, Франция, Великобритания, Индонезия, Германия и Турция. Вечером 12 марта Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выпустило распоряжение, согласно которому все полеты Boeing 737 MAX в Европе были приостановлены.

Кроме того, несколько иностранных авиакомпаний заявили о временном отказе от использования этих самолетов, в частности, Aeromxico, Aerolineas Argentinas и GOL. Единственный эксплуатант Boeing 737 MAX в России — авиакомпания S7 — также приостановила их полеты.

Теги: Boeing 737, Дональд Трамп
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