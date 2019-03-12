ЕС приостановил все полеты Boeing 737 Max

Решение приняло Агентство по авиационной безопасности Европейского союза после авиакатастрофы рейса Ethiopian Airlines. Запрет коснется всех коммерческих рейсов, прилетающих в Европу или следующих транзитом

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Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выпустило распоряжение, согласно которому все полеты Boeing 737 Max в Европе приостановлены. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Распоряжение вступает в силу с 19:00 (22:00 мск). Речь идет о моделях самолета Boeing 737-8 Max и 737-9 Max. Решение также касается коммерческих рейсов, выполняемых третьими странами, вылетающих, прилетающих в Европу или следующих транзитом через европейские страны, следует из сообщения.

«После трагического происшествия рейса ET302 Ethiopian Airlines с участием Boeing 737 Max 8 Агентство по авиационной безопасности Европейского союза принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров», — объясняют свое решение авиационные власти ЕС.