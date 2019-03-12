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Единственный эксплуатант Boeing 737 MAX в России приостановил их полеты
S7 объявила о приостановке полетов Boeing 737 MAX. Решение последовало после катастрофы рейса Ethiopian Airlines
Boeing 737 MAX (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Эксплуатирующая два Boeing 737 MAX авиакомпания S7 приостановила полеты этих самолетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 0:01 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что специалисты авиаперевозчика находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием.

В S7 заверили, что решение о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании. Там уточнили, что весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера Boeing 737 MAX.

Лайнеры Boeing 737 MAX, принадлежащие S7, эксплуатирует авиакомпания «Глобус» — дочка S7.

Другие российские авиакомпании пока не используют лайнеры Boeing 737 MAX. Эксплуатантом данного типа лайнера может стать авиакомпания «Победа», заказавшая 20 таких самолетов. Их первая поставка ожидается в конце 2019 года. «Мы очень внимательно следим за расследованием», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Кроме того, один самолет Boeing 737 MAX летом может получить Utair. Однако представитель перевозчика заявил РБК, что будет использовать судно лишь при стопроцентной гарантии его безопасности от производителя. «В апреле 2019 года Utair пополнит парк проверенной моделью Boeing 737-800. Авиакомпания успешно эксплуатирует уже девять таких самолетов», — добавил он.

Росавиация направила запросы в Федеральную авиационную администрацию США (ФАА) и в адрес представительства Boeing в России, сообщили РБК в ведомстве. В Росавиации подтвердили, что в России работают лишь два лайнера Boeing 737-8 MAX. В ведомстве обратили внимание на то, что ФАА опубликовала специальную информацию о поддержании летной годности самолетов этого типа. «В документе, в частности, указано, что хотя по первичному описанию прослеживается сходство между авиакатастрофами с воздушными судами Ethiopian Airlines 10 марта этого года и Lion Air 29 октября 2018 года, расследование только началось, и до настоящего времени ФАА США не располагает данными, позволяющими делать какие-либо выводы или предпринимать какие-либо действия», — сообщили в Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что продолжают анализировать информацию об обстоятельствах катастрофы в Эфиопии.

Всего в мире, по данным ФАА, эксплуатируются 387 самолетов Boeing 737 MAX, их используют 59 авиакомпаний.

В Эфиопии 10 марта разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Среди жертв катастрофы были трое граждан России. Еще один самолет модели Boeing 737 MAX разбился в конце октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

После катастрофы в Эфиопии Австралия, Индонезия, Сингапур, Китай, Малайзия и ЕС запретили эксплуатацию лайнеров этой модели. Сообщения об этом усилили падение стоимости акций авиакомпании Boeing. По состоянию на 22:20 мск цена уменьшилась на 6,04%, до $375,84 за акцию.

Авторы: Мария Кокорева, Мария Бондаренко
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