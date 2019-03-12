Единственный эксплуатант Boeing 737 MAX в России приостановил их полеты

Эксплуатирующая два Boeing 737 MAX авиакомпания S7 приостановила полеты этих самолетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 0:01 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что специалисты авиаперевозчика находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием.
В S7 заверили, что решение о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании. Там уточнили, что весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера Boeing 737 MAX.
Лайнеры Boeing 737 MAX, принадлежащие S7, эксплуатирует авиакомпания «Глобус» — дочка S7.
Другие российские авиакомпании пока не используют лайнеры Boeing 737 MAX. Эксплуатантом данного типа лайнера может стать авиакомпания «Победа», заказавшая 20 таких самолетов. Их первая поставка ожидается в конце 2019 года. «Мы очень внимательно следим за расследованием», — сообщили РБК в пресс-службе компании.