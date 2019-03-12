Boeing обновит программное обеспечение лайнера 737 MAX после крушения

Программное обеспечение самолетов Boeing 737 MAX будет обновлено в ближайшие недели. В минувшие выходные лайнер такой модели разбился в Эфиопии, все находившиеся на борту 159 человек погибли

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Американская корпорация Boeing в ближайшие несколько недель обновит программное обеспечение лайнеров 737 MAX, улучшения были разработаны совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), сообщается на сайте Boeing.

К такому решению в компании пришли после двух авиакатастроф с участием таких самолетов — в октябре 2018-го лайнер Lioh Air разбился у западного побережья острова Ява, погибли 189 человек, 10 марта другое воздушное судно потерпело крушение в Эфиопии — жертвами стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Обновление затронет маневренные характеристики, дисплей пилота, реакцию на ошибочные данные об угле атаки. В FAA ожидают, что оно будет распространено не раньше апреля. В Boeing подчеркнули, что на данном этапе власти США не требуют от компании дальнейших действий.

В компании добавили, что специалисты Boeing работают на месте крушения в Эфиопии. На данный момент рано говорить о причинах авиакатастрофы, заявили в компании.