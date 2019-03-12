Boeing заявил об уверенности в безопасности модели 737 MAX 8

Boeing заявил об уверенности в безопасности своих самолетов модели 737 MAX 8. Об этом говорится в сообщении на сайте корпорации. Там отмечено, что компания понимает решения иностранных авиационных регуляторов приостановить полеты этих воздушных судов после катастрофы в Эфиопии.

«Мы понимаем, что регулирующие органы и клиенты приняли решения, которые являются наиболее уместными для их стран. Мы продолжаем взаимодействовать с ними, чтобы они обладали информацией, необходимой для поддержания уверенности в эксплуатации самолетов», — указано в сообщении.

Boeing отметила, что Федеральное управление гражданской авиации США пока не предписывает никаких дальнейших распоряжений в отношении Boeing 737 MAX 8.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Находившиеся на борту 157 человек погибли. Среди них были трое граждан России. Еще один самолет этой модели разбился в конце октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.