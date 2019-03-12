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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽660,76 (+38,52%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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От использования Boeing 737 Мах 8 отказались еще четыре авиакомпании

Несколько авиаперевозчиков после катастрофы в Эфиопии решили приостановить использование имеющихся у них самолетов Boeing 737 Мах 8. В частности, свою позицию изменила мексиканская Aeroméxico, которая ранее заявляла, что продолжит использовать свои Мах 8, которые находятся «в отличном состоянии».

«Aeroméxico вновь заявляет, что она полностью уверена в безопасности своего флота, — говорится в новом заявлении компании. — Несмотря на это, решено временно приостановить использование шести Boeing 737 MAX 8 до тех пор, пока не поступит убедительная информация о расследовании трагедии с самолетом [в Эфиопии]».

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От полетов на Max 8 решили отказаться и пилоты крупнейшей аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, у которой пять таких лайнеров. Как сообщила местная Ассоциация пилотов авиалиний, они обратились в авиакомпанию и Национальное управление гражданской авиации (ANAC) Аргентины и попросили «принять превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность экипажа и пассажиров».

«Несмотря на срочность вопроса, мы до сих пор не получили ответа ни от одной из сторон. В связи с этим мы распорядились не осуществлять полеты на Boeing 737 Max 8», — заявили в ассоциации. Пилоты не будут выполнять полеты на этих лайнерах до тех пор, пока не поступят сведения и гарантия, что нет риска при использовании этих самолетов.

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О временном прекращении Boeing 737 Max 8 объявила также бразильская GOL, которая использует семь таких лайнеров. Перевозчик при этом подчеркивает, что не сомневается в надежности и безопасности этих самолетов, уточнив, что с июня 2018 года выполнил на Max 8 2993 рейса общим налетом свыше 12,7 тыс. часов.

Приостановило использование этих самолетов Boeing и управление гражданской авиации Сингапура (CAAS), речь идет о полетах в Сингапур и из него «в свете двух аварий с человеческими жертвами с участием Boeing 737 Max менее чем за пять месяцев». Запрет вступил в силу во вторник.

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Ранее временный запрет на эксплуатацию MAX 8 ввели, в частности, Китай и Индонезия, а также Ethiopian Airlines, которой принадлежал разбившийся самолет. На борту лайнера были 157 человек, самолет потерпел крушение 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших трое россиян, в том числе двое сотрудников Сбербанка.

За последние пять месяцев это вторая катастрофа с самолетами данной модели — в конце октября прошлого года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. Выживших в той катастрофе также не было.

Теги: Boeing 737
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Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии
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