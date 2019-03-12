От использования Boeing 737 Мах 8 отказались еще четыре авиакомпании

Несколько авиаперевозчиков после катастрофы в Эфиопии решили приостановить использование имеющихся у них самолетов Boeing 737 Мах 8. В частности, свою позицию изменила мексиканская Aeroméxico, которая ранее заявляла, что продолжит использовать свои Мах 8, которые находятся «в отличном состоянии».

«Aeroméxico вновь заявляет, что она полностью уверена в безопасности своего флота, — говорится в новом заявлении компании. — Несмотря на это, решено временно приостановить использование шести Boeing 737 MAX 8 до тех пор, пока не поступит убедительная информация о расследовании трагедии с самолетом [в Эфиопии]».

От полетов на Max 8 решили отказаться и пилоты крупнейшей аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, у которой пять таких лайнеров. Как сообщила местная Ассоциация пилотов авиалиний, они обратились в авиакомпанию и Национальное управление гражданской авиации (ANAC) Аргентины и попросили «принять превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность экипажа и пассажиров».

«Несмотря на срочность вопроса, мы до сих пор не получили ответа ни от одной из сторон. В связи с этим мы распорядились не осуществлять полеты на Boeing 737 Max 8», — заявили в ассоциации. Пилоты не будут выполнять полеты на этих лайнерах до тех пор, пока не поступят сведения и гарантия, что нет риска при использовании этих самолетов.