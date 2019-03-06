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Индия опровергла сведения о сбитом Пакистаном Су-30

В ходе воздушного боя, произошедшего между ВВС Индии и Пакистана 27 февраля, пакистанская сторона выпустила несколько ракет класса «воздух — воздух» AMRAAM. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на заявление индийских ВВС.

«В ходе сражения наблюдалось использование воздушными силами Пакистана F-16 и множественные пуски AMRAAM», — говорится в сообщении. Индийский Су-30 смог сбить одну из ракет, части которой упали на территории штата Джамму и Кашмир и привели к ранению мирного жителя. В заявлении также указывается, что о деталях применения AMRAAM сообщили США.

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Индийский истребитель сбил запущенный с территории Пакистана беспилотник

Кроме того, индийская сторона опровергла сведения о том, что пакистанские самолеты сбили один из истребителей Су-30. В заявлении говорится, что 27 февраля индийские системы ПВО обнаружили скопление самолетов Пакистана на линии контроля. Для отражения возможных атак наземных целей в воздух были подняты индийские истребители Мираж-2000, Су-30 и Миг-21 «Бизон». В этом бою был сбит истребитель МиГ-21, пилот которого был захвачен в плен Пакистаном и впоследствии освобожден.

ANI со ссылкой на источники уточняет, что Пакистан выпустил от четырех до пяти ракет AMRAAM с расстояния 40–50 км, однако они не попали в цель.

Ранее пакистанское издание The News сообщило, что помимо МиГ-21 Пакистан сбил Су-30.

После воздушного боя 27 февраля Пакистан закрыл свое воздушное пространство. Ряд российских авиакомпаний из-за этого были вынуждены изменить маршруты рейсов. На линии контроля между двумя странами продолжаются обстрелы, жертвами которых стали несколько гражданских лиц.

Теги: истребители, СУ-30, Пакистан, Индия
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