Индия заявила о трех жертвах обстрелов со стороны Пакистана

Мать и двое детей погибли в результате обстрелов округа Пунч в индийском штате Джамму и Кашмир с подконтрольной Пакистану территории. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию Индии.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, обстрел с применением минометов и 105 мм гаубиц велся в ночь на 2 марта. В результате было разрушено несколько домов в деревне Салотри.

В то же время власти Пакистана заявили, что Индия совершила «беспорядочный обстрел» вдоль линии контроля, в результате которого погиб ребенок, три человека получили ранения и было разрушено несколько жилых зданий.

Индийская сторона утверждает, что обстрелы начались через несколько часов после того, как Пакистан передал Дели пилота индийского самолета, который был сбит 27 февраля в ходе воздушного боя над линией контроля.

Эскалация ситуации на границе стала следствием теракта в штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Террорист-смертник на автомобиле протаранил автобус, перевозивший представителей индийской военной полиции, в результате чего погибли 44 человека. 26 февраля ВВС Индии атаковали позиции боевиков террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана. После этого пакистанские военные сообщили, что сбили два самолета ВВС Индии над своим воздушным пространством и задержали пилота. В ответ на это индийские самолеты сбили пакистанский F-16.