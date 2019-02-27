Пакистан закрыл свое воздушное пространство

Воздушное пространство Пакистана закрыто, после того как военные этой страны сбили два индийских военных самолета, передает Geo News со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана (PCAA).

Так, были приостановлены все рейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота. Закрытие воздушного пространства подтвердил официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур.

Ранее работу аэропортов временно приостановили и в Индии. Сообщалось, что власти страны уведомили авиакомпании о закрытии воздушных узлов штата Джамму и Кашмир и города Дехрадун. Позже работу аэропортов восстановили.

В среду утром пакистанские военные сообщили, что сбили два самолета Военно-воздушных сил Индии, двое пилотов были задержаны, позже агентство ANI, не указывая источник информации, сообщило, что в ответ был сбит пакистанский истребитель F-16, однако в Исламабаде опровергли эти данные.