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Boeing $500 (+14,37%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Политика ,  
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Премьер Пакистана пообещал освободить задержанного индийского пилота

Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал освободить захваченного в плен индийского пилота, самолет которого был сбит. Об этом он заявил на заседании парламента, передает ANI.

«Пакистан хочет мира и процветания. Война уничтожит обе нации», — сказал он. При этом Хан призвал не считать деэскалацию проявлением слабости Исламабада.

Накануне, 27 февраля, Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами. Один индийский пилот был задержан. При этом индийская сторона утверждает, что сбила пакистанский истребитель F-16. Позднее пакистанские СМИ опубликовали запись допроса пилота ВВС Индии, захваченного в плен. МИД Индии осудил публикацию видео с допросом летчика и потребовал его немедленного освобождения. Утром 28 февраля индийские СМИ сообщили, что Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в штате Джамму и Кашмир, индийская армия открыла ответный огонь.

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Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта, который произошел 14 февраля в Джамму и Кашмире. Смертник протаранил автобус с представителями военной полиции Индии, жертвами стали 45 человек. Ответственность за произошедшее взяла радикальная сепаратистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад». После теракта Индия отозвала своего посла в Пакистане для консультаций.

Теги: Индия, Пакистан, конфликт, пленные
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