Авиакомпании России изменили маршруты из-за конфликта Пакистана и Индии

Три рейса «России» совершат посадки для дозаправки из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном после того, как пакистанская армия сбила два самолета ВВС Индии. Лайнеры Azur Air возвращаются в Россию

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские авиакомпании вынуждены корректировать свои маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном после инцидента с двумя бортами ВВС Индии.

В пресс-службе компании Azur Air РБК заявили, что с целью обеспечения безопасности полетов командиры рейсов ZF-7747 Москва - Фукуок и ZF-7833 Санкт-Петербург - Краби приняли решение вернуться на территорию России. Они сядут в Екатеринбурге.

«После замены экипажа данных рейсов пассажиры продолжат полет к местам отдыха другим безопасным и согласованным с авиационными властями маршрутом. Авиакомпания обязуется доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации», — добавили в авиакомпании.

В авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») сообщили РБК, что они получили информацию о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана и воздушной зоной Кабула до 02:59 мск 28 февраля. В связи с этим они начали планировать маршруты облета указанной территории.

«В связи с этим произошло увеличение протяженности ряда дальнемагистральных маршрутов, выполняемых авиакомпанией. Воздушные суда, следующие по трем из них вынуждены совершить промежуточные посадки для дополнительной заправки топливом», — рассказали в «России».