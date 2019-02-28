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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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СМИ узнали подробности воздушного боя между самолетами Индии и Пакистана

16 самолетов Военно-воздушных сил Пакистана столкнулись накануне в воздушном бою с восемью индийскими истребителями. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Пакистан использовал восемь американских истребителей F-16 и четыре французских Mirage-3, а также четыре китайских JF-17 Thunder. ВВС Индии поднимали в воздух четыре Су-30МК, два модернизированных Mirage 2000 и два МиГ-21.

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NDTV отмечает, что индийские самолеты преследовали пакистанские после того, как последние скинули несколько бомб с лазерным наведением.

Вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур сообщил, что 27 февраля самолет ВВС страны обнаружил группу самолетов ВВС Пакистана, которая нарушила воздушное пространство Индии. Он отметил, что на их перехват отправили истребители МиГ-21, Су-30МК и Mirage 2000.

Накануне официальный представитель Вооруженных сил Пакистана рассказал, что в воздушном пространстве страны было сбито два самолета ВВС Индии. В результате одного индийского пилота задержали военные. Премьер-министр Пакистана Имран Хан обещал освободить его в пятницу, 1 марта.

Впоследствии военные Индии сбили пакистанский истребитель F-16. В результате Пакистан закрыл свое воздушное пространство. Российские авиакомпании изменили маршруты полетов.

Теги: Пакистан, Индия, военные самолеты
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