Индийский истребитель сбил запущенный с территории Пакистана беспилотник

​Индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник после того, как тот нарушил воздушное пространство страны в районе города Биканер в штате Раджастхан. Об​ этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

По данным собеседников, истребитель использовал ракету класса «воздух — воздух». Источники The Economic Times отмечают, что дрон занимался разведкой индийских военных позиций в пустыне.

Собеседники издания The Times Now сообщают, что инцидент произошел около 11:30 (09:00 мск). Они добавили, что обломки беспилотника приземлились на территории Пакистана.

В конце февраля военные Пакистана сбили два самолета ВВС Индии и задержали одного пилота, которого затем освободили. В ответ индийские военнослужащие сбили пакистанский истребитель F-16. Пакистан закрыл свое воздушное пространство до 5 марта.