Пакистан и Индия возобновили обстрелы в Кашмире

Пакистан и Индия возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на представителя Минобороны страны.

Отмечается, что обстрел со стороны Пакистана из минометов и стрелкового оружия продолжался более трех часов. «Индийская армия ответила решительно и эффективно», — сказал представитель Минобороны Индии. О жертвах не сообщается.

Как утверждают в ведомстве, Пакистан нарушил перемирие, которое продолжалось два дня.

В ночь на 2 марта индийский округ Пунч в штате Джамму и Кашмир обстреляли из минометов и гаубиц с подконтрольной Пакистану территории. В результате погибли женщина и двое детей, также было разрушено несколько домов в деревне Салотри. Армия Пакистана заявила, что Индия совершила беспорядочный обстрел вдоль линии контроля, в результате которого погиб ребенок.