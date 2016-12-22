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Прокуратура заявила о незаконном переводе Цеповяза на облегченные условия
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Прокуратура заявила о незаконном переводе Цеповяза на облегченные условия
Общество, 12:57
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Прокуратура заявила о незаконном переводе Цеповяза на облегченные условия

К члену «банды Цапков» Вячеславу Цеповязу в колонии должны были применяться особые меры, однако он был незаконно переведен на облегченные условия отбывания наказаний. Об этом в программе «Эфир» рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, Цеповяз был поставлен на учет как лицо, склонное к организации провокаций, лидер преступной среды, и к нему должны были применяться особые меры. Как указал Куренной, осужденный был незаконно переведен на облегченные условия отбывания наказания, в частности ему часто предоставлялась возможность свиданий, а также право пользоваться телефоном.

Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и шашлыком
Общество

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз жарит шашлык, ест икру и крабов в колонии №3 Амурской области. По данным Генпрокуратуры, стоимость деликатесов, которые ему передавались, составляла до 60 тыс. руб. в месяц. Сам заключенный назвал эти снимки фотошопом. СК возбудил в отношении сотрудников амурской колонии уголовное дело, позже дело завели и в отношении ее руководства.

Впоследствии в Сети появились новые фото Цеповяза, на которых видно, как летом он отдыхает в компании других людей в беседке. Во ФСИН заявили, что эти снимки относятся к ранее опубликованным материалам.

Теги: Вячеслав Цеповяз , колония , Генеральная прокуратура
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