ФСИН начала проверку после публикаций новых фотографий Цеповяза

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировала РБК публикацию новых фотографий члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза. Как заявили в пресс-бюро ФСИН России, фотографии, размещенные сегодня, «относятся к ранее опубликованным материалам».

«По данным фотографиям также проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела», — сообщила служба.

Ранее на Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» появилось видео, смонтированное из подборки фотографий Цеповяза. По словам автора ролика, снимки, на которых показано, как летом Цеповяз отдыхает в компании других людей в беседке, а также в одной из камер, сделаны в колонии в период с 2014 по 2017 год.

Первая серия фотографий, на которых Цеповяз жарит шашлык и ест икру и крабов в колонии № 3 в Амурской области, появилась в СМИ в конце октября. В отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело, главу учреждения привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, а Цеповяза на несколько дней отправили в штрафной изолятор.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 200 тыс. руб. по делу об убийстве 12 человек в краснодарской станице Кущевская.

