Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России

Участники саммита ЕС пришли к выводу, что в настоящий момент условий для отмены или облегчения санкций против России нет. Об этом в ходе брифинга, видеозапись которого опубликована на сайте Eвропейского совета, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции», — сказала она. По словам канцлера, участники саммита обсудили инцидент в Керченском проливе и еще раз отметили необходимость гарантий свободного передвижения судов в Азовском море.

13 декабря ЕС продлил на полгода антироссийские санкции из-за «нулевого прогресса» в выполнении минских соглашений. При этом Евросоюз не стал вводить новые ограничения против России из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе. Евросовет выразил крайнюю обеспокоенность эскалацией ситуации в Азовском море и потребовал ​от России освободить украинцев.

После задержания моряков власти Украины потребовали от Запада ввести «азовские санкции» против России. К этим требованиям присоединилась Литва, которая позднее ввела национальные санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. При этом глава МИД Германии Хайко Маас указывал, что Берлин не намерен вводить новые ограничения.

Российские пограничники задержали три украинских корабля и находящихся на них моряков 25 ноября. Им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России и арестовали на два месяца. Власти Украины после произошедшего ввели в ряде областей страны военное положение.