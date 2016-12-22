МИД Литвы потребовал санкций для россиян из-за конфликта на Азове

Литовские дипломаты сочли конфликт в Керченском проливе угрозой национальной безопасности страны. МИД Литвы уже обратился в МВД с предложением об ограничении въезда в страну россиян, причастных к инциденту

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МИД Литвы намерен добиваться санкций для россиян, имеющих отношение к инциденту в Керченском проливе, следует из заявления ведомства, опубликованного на официальном сайте. По мнению министерства, инцидент на Азове несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и Литвы.

МИД Литвы уже обратился в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц тех российских граждан, которые непосредственно участвовали в инциденте в Керченском проливе или несут за него ответственность.

«По мнению министерства, действия этих лиц являются грубым нарушением международного права и представляют собой серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы. Министерство иностранных дел решительно осуждает эти действия Российской Федерации, свидетельствующие о новой эскалации агрессии против Украины, которая продолжается уже более четырех лет», — говорится в заявлении.

В МИД Литвы подчеркнули, что ведомство поддерживает тесный контакт с Киевом. Украинские власти неоднократно призывали западное сообщество к введению санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Новые санкции против России призвали ввести также Польша и Эстония. «Санкции — самый действенный способ показать российскому руководству серьезность намерений Евросоюза», — заявлял министр обороны Эстонии Юри Луйк. Председатель Европейского совета Дональд Туск 30 ноября сообщил, что ЕС продлит действие антироссийских санкций в декабре из-за конфликта в районе Керченского пролива.

В МИД России предостерегли ЕС от введения новых санкций и «политической эскалации».