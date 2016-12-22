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Члены ЕС не договорились о санкциях для России из-за Керченского пролива
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Члены ЕС не договорились о санкциях для России из-за Керченского пролива
Политика, 00:46
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Члены ЕС не договорились о санкциях для России из-за Керченского пролива
Страны ЕС так и не договорились о введении новых санкций против России из-за конфликта на Азове. Усиления давления требовали восточные члены ЕС — Польша, Эстония и Литва, — однако в Германии и Франции их энтузиазм не поддержали
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России. Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы.

В документе говорится о том, что Европейский совет «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией». Власти ЕС потребовали от России немедленного освобождения задержанных украинских моряков, возвращения кораблей ВМС Украины и обеспечения свободы мореплавания через Керченский пролив. «Применению Россией военной силы нет оправдания», — подчеркивается в заявлении.

В качестве ответа на действия Москвы Европейский совет заявляет. что готов принять меры «по дальнейшему укреплению поддержки пострадавших районов Украины». Однако о конкретных мерах в отношении России в документе не говорится.

Накануне агентство Reuters опубликовало слова одного из представителей Германии на саммите ЕС в Брюсселе. По словам собеседника агентства, оставшегося анонимным, странам ЕС так и не удалось прийти к единому мнению о новых санкциях в отношении России.

В то же время действовавшие ранее санкции против России Евросоюз все же продлил. Как сообщил 13 декабря глава Совета ЕС Дональд Туск, это связано с «нулевым прогрессом» в выполнении минских соглашений.

Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Политика

После задержания Россией украинских кораблей в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко вместе с польским коллегой Анджеем Дудой попросил Евросоюз усилить санкционное давление на Россию. Эту идею поддержал министр обороны Эстонии Юри Луйк. резолюцию с требованием усилить санкции принял также сейм Литвы.

Тем не менее, глава МИДа Хайко Маас 7 декабря заявил, что Берлин пока не рассматривает вопрос о введении новых санкций. «В настоящий момент, мне кажется, было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия для уменьшения напряженности», — сказал министр.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Санкции
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