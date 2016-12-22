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Евросоюз на полгода продлил санкции против России
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Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Политика, 20:50
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Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Совет Европейского союза вновь продлил санкции против граждан и организаций из России. В Брюсселе объяснили это отсутствием прогресса в разрешении кризиса на Украине
Дональд Туск (Фото: Luke MacGregor / Bloomberg)

О продлении антироссийских санкций в своем Twitter сообщил глава Совета ЕС Дональд Туск. Он заявил, что это решение связано с «нулевым прогрессом» в выполнении минских соглашений.

Туск подчеркнул, что решение о продлении санкций было принято единогласно.

В конце ноября глава Евросовета указывал, что продление ограничений будет связано в том числе и с инцидентом в Черном море, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля и членов их экипажей. Катера по-прежнему находятся в Керчи. Моряки арестованы решением Киевского районного суда Симферополя.

В Варшаве и Таллине ранее заявляли о том, что из-за ситуации у берегов Крыма санкции против России необходимо расширить. Однако, как отмечала Die Welt, эту идею не поддержали Германия и Франция.

Впервые санкции против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, ЕС ввел в 2014 году. Каждые полгода Совет ЕС принимает решение о том, что не считает правильным изменять режим санкций и продлевает их еще на шесть месяцев.

Всего в санкционном списке около 200 российских граждан, а также организаций, которые занимаются различной деятельностью в Крыму и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Под ограничениями находятся в том числе главы обеих палат Федерального собрания, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, целый ряд депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

​В отношении России также действуют экономические ограничительные меры против конкретных секторов экономики (действуют до 31 января 2019 года), а также санкции, введенные после присоединения Крыма, которое в Евросоюзе расценивают как аннексию (действуют до 23 июня 2019 года).

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Евросоюз , Дональд Туск
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