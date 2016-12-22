Полиция отпустила задержанных участников группы IC3PEAK

Новосибирские полицейские отпустили участников группы IC3PEAK, ранее задержанных на железнодорожном вокзале города. Об этом РБК сообщил менеджер группы Олег Митрофанов.
Музыканты были задержаны 1 декабря, их доставили в линейное отделение на станции Новосибирск-Главный. По словам Митрофанова, участника группы Николая Костылева «скрутили в наручниках и увели».
Полицейские хотели проверить музыкантов на наркотики, но они отказались пройти в отделение полиции до приезда адвоката. Тогда их задержали силой, по словам одного из полицейских, в отделение участников группы доставят «по подозрению в совершении преступления».
«Информацией по данному вопросу не располагаю», — сообщала РБК начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.
В Новосибирске 1 декабря IC3PEAK должна была дать концерт в «Лофт Парк Подземка», но за три дня до выступления в группе заведения во «ВКонтакте» сообщили об отмене концерта. По данным Ngs.ru, IC3PEAK выступит в лофте Trava.