ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 66,49 EUR Нал. 76,55 75,72 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4317,60 +234,00 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Полиция отпустила задержанных участников группы IC3PEAK
Лента новостей
В Кремле рассказали о контакте Путина с Трампом и переговорах с Меркель 19:24, Политика Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов 19:20, Финансы Силуанов сообщил о согласии «большой двадцатки» реформировать ВТО 19:04, Экономика Полиция отпустила задержанных участников группы IC3PEAK 19:00, Общество Силуанов рассказал об обсуждении инцидента в Черном море на саммите G20 18:49, Политика ФСИН прокомментировала видео из камеры в колонии Цеповяза 18:44, Общество Кремль сообщил о действиях Белого дома после срыва переговоров с Путиным 18:33, Политика Аэроэкспресс сломался по пути в аэропорт Киева на второй день работы 18:22, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 18:17, РБК и Белая Дача Порошенко объявил о переводе ВПК Украины на особый режим 18:09, Политика Власти анонсировали постройку нового дворца Деда Мороза за 300 млн руб. 18:03, Общество УПЦ сообщила о вызове священников Ровенской области на допрос в СБУ 17:51, Общество Гребенщиков сообщил о переносе концертов на Украине из-за «форс-мажора» 17:38, Общество В Сети появилось видео с места схода с рельсов поезда в Омской области 17:23, Общество Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 17:05, РБК и Открытие Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего 17:01, Общество Более ста человек задержали на акциях против роста цен на бензин в Париже 16:59, Общество В Дагестане задержали начальника отделения энергосбытовой компании 16:52, Общество Матч чемпионата России по футболу перенесли из-за погодных условий 16:48, Спорт Путин провел рабочий завтрак с Меркель 16:37, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 16:15, РБК и ГТЛК В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK 16:01, Общество СМИ показали видео из камеры в колонии Цеповяза 15:54, Общество В Волхове около 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии 15:34, Общество Лучший бомбардир в истории сборной Испании перешел в японский клуб 15:31, Спорт Горбачев отметил вклад Джорджа Буша-старшего в прекращение холодной войны 15:24, Общество ОДКБ останется без генерального секретаря до 2019 года 15:13, Политика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 15:00, РБК и Barilla
Полиция отпустила задержанных участников группы IC3PEAK
Общество, 19:00
0
Полиция отпустила задержанных участников группы IC3PEAK

Новосибирские полицейские отпустили участников группы IC3PEAK, ранее задержанных на железнодорожном вокзале города. Об этом РБК сообщил менеджер группы Олег Митрофанов.

Музыканты были задержаны 1 декабря, их доставили в линейное отделение на станции Новосибирск-Главный. По словам Митрофанова, участника группы Николая Костылева «скрутили в наручниках и увели».

Полицейские хотели проверить музыкантов на наркотики, но они отказались пройти в отделение полиции до приезда адвоката. Тогда их задержали силой, по словам одного из полицейских, в отделение участников группы доставят «по подозрению в совершении преступления».

В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK
Общество

«Информацией по данному вопросу не располагаю», — сообщала РБК начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.

В Новосибирске 1 декабря IC3PEAK должна была дать концерт в «Лофт Парк Подземка», но за три дня до выступления в группе заведения во «ВКонтакте» сообщили об отмене концерта. По данным Ngs.ru, IC3PEAK выступит в лофте Trava.

Теги: музыканты , Новосибирск , задержание
Главное
В Кремле рассказали о контакте Путина с Трампом и переговорах с Меркель Политика
Материалы по теме
В Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK Общество
Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter