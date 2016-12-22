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Роспотребнадзор пришел с проверкой на концерт группы IC3PEAK в Воронеже
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Роспотребнадзор пришел с проверкой на концерт группы IC3PEAK в Воронеже
Общество, 06 дек, 23:19
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Роспотребнадзор пришел с проверкой на концерт группы IC3PEAK в Воронеже

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проводили проверку на концерте группы IC3PEAK в Воронеже, сообщили РБК в региональном управлении МВД.

«Работал Роспотребнадзор при поддержке полиции — проводил проверку. Какое именно нарушение было выявлено, нам неизвестно. По нашей информации, концерт прошел, но точно сказать не можем», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как пишет «Медиазона», проверка в клубе началась еще до приезда группы, при этом публику не пускали в зал, «пока идет разбирательство». Через черный ход в зал пробрались около 70-ти человек, группа начала выступление.

Представитель бильярдного клуба «12», где проходило мероприятие, заявила ТАСС, что группа отыграла только 35 минут. Полиция пришла туда после того, как заведение отказались закрыть по требованию Роспотребнадзора, добавила она.

1 декабря участников группы IC3PEAK задержали на вокзале в Новосибирске. Менеджер группы Олег Митрофанов тогда сказал, что у правоохранительных органов было подозрение, что у музыкантов есть с собой наркотики. Но позднее всех отпустили.

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За последние несколько месяцев в России отменили несколько концертов популярных исполнителей, в том числе групп IC3PEAK и «Френдзона», рэперов Хаски, Элджея, Егора Крида, Face и Feduk, а также певицы Монеточки.

Наиболее резонансной стала ситуация с арестом Хаски в Краснодаре — 21 ноября концерт рэпера в этом городе сорвался, он вышел к фанатам на улицу, залез на машину и спел с ними одну песню. Полицейские задержали его и на следующий день суд назначил ему 12 суток ареста. 26 ноября суд освободил рэпера.

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29 ноября представитель пресс-службы Министерства культуры Юрий Бондаренко сказал, что «запреты — это не метод» и они вызвают неприязнь. Глава Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в тот же день предложил Минкультуры поддерживать рэперов грантами.

Теги: Воронеж , Полиция , концерт
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