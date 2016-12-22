В Крыму задержали адвоката одного из арестованных украинских моряков

Полиция Крыма задержала адвоката Эмиля Курбединова, который защищает интересы одного из арестованных украинских моряков. Об этом РБК сообщил коллега задержанного, адвокат Эдем Семедляев. Информацию о задержании Кубердинова подтвердил РБК адвокат Джемиль Темишев.

«Эмиля задержали. Сейчас он находится в отделении МВД в центре противодействия экстремизму. Ему вменяют ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. — РБК). В ближайшее время его повезут в Киевский районный суд», — сказал Семедляев.

В конце ноября в районе Керченского пролива были задержаны три корабля ВМС Украины — два артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». После доставки в порт Керчи 24 украинских моряков, среди которых были два сотрудника Службы безопасности Украины, арестовали, их доставили в СИЗО «Лефортово». Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы), морякам грозит до шести лет лишения свободы.

В Киеве восприняли произошедшее как акт агрессии, в ВМС Украины заявляли, что Москва была предупреждена о переходе трех украинских кораблей из Одессы в Мариуполь.

Глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщал, что всем украинским морякам с задержанных кораблей выплатят по 50 тыс. гривен, позднее украинские власти увеличили сумму выплат до 100 тыс. гривен (около 238 тыс. руб.).

Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос о возврате украинских моряков пока не стоит. Киев 5 декабря предложил Москве обменять пленных украинцев на российских заключенных.