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Путин заявил об отсутствии вопроса об обмене украинских моряков
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Путин заявил об отсутствии вопроса об обмене украинских моряков
Конфликт в Азовском море, 01 дек, 23:38
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Путин заявил об отсутствии вопроса об обмене украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о возврате украинских моряков пока не стоит. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам саммите G20 в Аргентине, передает корреспондент РБК.

«Пока вопросы об обмене не стоят. И украинская сторона таких вопросов не поднимала», — сказал он.

Президент добавил, что об обмене пока рано говорить, так как идет следствие, чтобы «подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах».

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Путин отметил, что российские пограничники предлагали украинским морякам остановиться в порту и взять лоцмана, который бы провел их через Керченский пролив, однако те отказались. По словам президента, ранее украинские корабли проходили через пролив с российским лоцманом без проблем.

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25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины. По данным ФСБ, они вошли в территориальные воды России, отказались остановиться и совершали опасные маневры. Украинские корабли задержали, а 24 моряка, среди которых также были два сотрудника Службы безопасности Украины, арестовали. 30 ноября их доставили в Москву.

В связи со случившемся президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение до 26 декабря. Он также подписал указ о переводе военно-промышленного комплекса в особый режим.

Теги: Владимир Путин , Азовское море , ВМС Украины
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