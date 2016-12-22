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Киев в два раза увеличил сумму выплат арестованным в России морякам
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Киев в два раза увеличил сумму выплат арестованным в России морякам

Правительство Украины решило выплатить арестованным в России украинским морякам по 100 тыс. гривен (около 238 тыс. руб.). Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает УНН.

«Министерство обороны передаст персональные данные всех военнопленных. После этого будет произведена выплата родственникам и близким или законным представителям», — сказал он.

Черныш рассказал, что соответствующее постановление правительства уже принято, но в течение нескольких дней его доработают.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Ранее министр обороны Степан Полторак утверждал, что каждому задержанному в России военнослужащему ВМС Украины выплатят 50 тыс. гривен.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. В ФСБ заявили, что катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России, игнорировали требования остановиться и совершали опасные маневры. Суд в Крыму арестовал находившихся на борту 24 человека, среди которых были моряки и два сотрудника Службы безопасности Украины. Впоследствии их отправили в Москву.

В связи с произошедшим президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны до 26 декабря. 

Теги: Азовское море , моряки , ВМС Украины
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