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В Киеве заявили о готовности обменять 89 россиян на 42 украинца
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В Киеве заявили о готовности обменять 89 россиян на 42 украинца
Конфликт в Азовском море, 20:33
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В Киеве заявили о готовности обменять 89 россиян на 42 украинца

Представитель Украины по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что Киев предложил обменять пленных украинцев на российских заключенных. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

«Мы считаем, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях», — сказал он.

Он добавил, что Украина внесла предложение во время заседания трехсторонней группы в Минске. Он подчеркнул, что Киев готов обменять 89 россиян на 42 украинца. Марчук заявил о гарантии со стороны Украины, что эти предложения могут быть подготовлены до 27 числа, после чего начнется процедура обмена. При этом он отметил, что Россия не воспринимает подобные предложения.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Находившихся на борту моряков и сотрудников СБУ арестовали на два месяца, после чего их отправили в Москву. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы (по ст. 322 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до шести лет.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о возврате украинских военнослужащих пока не стоит, и добавил, что украинская сторона также не поднимала этот вопрос. Он отметил, что говорить об обмене рано, так как идет следствие.

Теги: Украина
Главное
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