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Власти Украины окажут материальную помощь задержанным в России морякам
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Власти Украины окажут материальную помощь задержанным в России морякам
Общество, 19:33
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Власти Украины окажут материальную помощь задержанным в России морякам

Каждому из военнослужащих ВМС Украины, «незаконно задержанных и взятых в плен» российскими пограничниками в Керченском проливе, будет предоставлена материальная помощь в размере 50 тыс. грн (около 117 тыс. руб.). Об этом написал в своем Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.

Он указал, что по поручению президента Петра Порошенко подписал соответствующий приказ. Министр также сообщил, что представители командования ВМС накануне встретились с родными и близкими задержанных. Юридические службы Минобороны, Генштаба и командования ВМС координируют силы с офисом уполномоченного Верховной рады по правам человека и международными правозащитными организациями, добавил Полторак.

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25 ноября три корабля украинских ВМС были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы. В Киеве утверждают, что предупреждали Россию о проходе своих кораблей через Керченский пролив. Также российские пограничники задержали 24 украинских моряков, все они были позднее арестованы. Кроме того, суд в Симферополе арестовал двоих сотрудников СБУ, которые были также задержаны в ходе инцидента.

После инцидента власти Украины объявили о введении военного положения в некоторых областях до 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что во время действия военного положения будут ограничены только права россиян. Для украинских граждан не будет никаких ограничений на снятие депозитов, операции по обмену валют и поездки за границу, указал глава государства.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Теги: Минобороны Украины , материальная помощь , военнослужащие , ВМС
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