ФСИН прокомментировала видео из камеры в колонии Цеповяза

В пресс-службе ФСИН России прокомментировали РБК видео из камеры в исправительной колонии №3 в Амурской области, где содержится член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз.

По данным ФСИН, на кадрах видна «комната психологической разгрузки, а не помещение, где проживал Цеповяз». «Опубликованная в СМИ новая видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии. По этой видеозаписи также проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий», — добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором Цеповяз и еще несколько заключенных сидят на белом диване в просторной комнате с выкрашенными в голубой цвет стенами. В комнате также находятся плазменная панель, вентилятор, кресло, стол с посудой и приборами.

В конце октября СМИ опубликовали фотографии, на которых Цеповяз ест икру и крабов в колонии, а также жарит шашлык. По информации Генпрокуратуры, ежемесячно в колонию для Цеповяза передавали деликатесы на сумму 60 тыс. руб.

После этого Следственный комитет России возбудил дело против сотрудников колонии, в которой отбывает наказание Цеповяз, а самого его на несколько дней отправили в штрафной изолятор. В Кремле назвали ситуацию вокруг Цеповяза «вопиющей и отвратительной».

Цеповяз заявил, что обнародованные фотографии являются «фотошопом», снимки были сделаны для того, чтобы скомпрометировать его на фоне бракоразводного процесса с экс-супругой. Адвокаты бывшей жены Цеповяза в беседе с РБК назвали это заявление «ерундой».

Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в 200 тыс. руб. за убийство 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края. Главарь банды Сергей Цапок получил пожизненный срок, он умер в СИЗО в 2014 году от сердечной недостаточности.