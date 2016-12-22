Задержанные корабли ВМС Украины отправили в Керчь

Нарушившие государственную границу России украинские корабли были задержаны и направлены в Керчь, указывает ФСБ

Фото: ТАСС

Сотрудник пограничного управления ФСБ России по республике Крым Антон Лозовой сообщил, что задержанные в Черном море украинские военные корабли будут доставлены в Керченский порт, сообщает агентство ТАСС.

По словам Лозового, два катера и буксир украинских ВМС были задержаны российскими пограничниками «за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование».

По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322.

Ранее ФСБ сообщила, что границу России пересекли катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». После отказа ответить на законные требования пограничников по ним был открыт огонь. В итоге корабли были задержаны, а трое украинских моряков получили ранения.

На Украине в связи со случившимся заявили о намерении ввести в ближайшее время военное положение. Соответствующее предложение в понедельник будет отправлено в Верховную раду.