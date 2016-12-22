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Балетмейстер рассказал о конфликте со сбитым в Шереметьево мужчиной
Общество, 19:04
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Балетмейстер рассказал о конфликте со сбитым в Шереметьево мужчиной

Художественный руководитель «Русского национального балета» Сергей Радченко рассказал РБК, что во время полета из Мадрида в Москву его ударил мужчина, позже погибший на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.

По его словам, во время полета мужчина, сидевший впереди, «как-то очень странно» смотрел на часы его жены. Позже он отошел в заднюю часть самолета, где, судя по доносившимся звукам, кого-то ударил. На место его заставила сесть стюардесса.

«Он стал смотреть на меня странными глазами, не в себе был. Чтобы его не провоцировать я смотрел в телефон и вдруг получил удар в челюсть», — сообщил Радченко. Он добавил, что спросил у обидчика, за что тот его ударил, на что он ответил «Приедем — узнаешь».

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По словам Радченко, после приземления он дал показания относительно инцидента. «По-моему, полицейский его отвел куда-то. Он же не мог пересечь границу, у него не было паспорта российского, раз он был депортирован. Его вроде посадили в автобус на рейс, чтобы он поехал в Ереван», — отметил он.

Накануне, 20 ноября, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево при взлете сбил мужчину, находившегося на взлетно-посадочной полосе. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности полетов, свою проверку организовали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

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По версии следствия, погибший должен был вылететь из Москвы в Ереван, но не сел в автобус, который должен был отвезти пассажиров к самолету, а вышел на взлетно-посадочную полосу. При этом источник агентства «Интерфакс» сообщал, что погибшего звали Альберт Епремян, он был депортирован из Мадрида и направлялся на родину. В посольстве Армении сообщили РБК, что в Шереметьево погиб Епремян А.Г. 1993 года рождения.

Теги: Шереметьево , балетмейстер
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