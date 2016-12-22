Пилоты сбившего мужчину в Шереметьево Boeing сообщали диспетчерам о зайце

Сбитого на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево мужчину пилоты самолета приняли за зайца, сообщил РБК источник, близкий к диспетчерским службам. Это подтверждается опубликованной ранее записью переговоров пилотов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Пилоты самолета Boeing 737, сбившего накануне мужчину на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево, сообщили диспетчерам о возможном столкновении самолета с зайцем. Об этом РБК сообщил источник, близкий к диспетчерским службам. Ранее на портале об авиации Aviado была опубликована запись, на которой предположительно слышны переговоры пилотов с наземными службами аэропорта.

​«Мы все сделали, контрольный выпуск шасси сделали, уборку [шасси тоже]. У нас все нормально, никаких отказов нет... Думаю, что заяц там не мог нанести повреждений каких-либо... Продолжаем полет», — говорит предполагаемый пилот. ​

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров заявил РБК, что движением как в воздухе, так и на аэродроме управляет госкорпорация по организации воздушного движения. Разрешение на руление, взлет и посадку, даже на запуск двигателя дает диспетчер ОрВД. У Шереметьево также есть система управления аэропортом, но сотрудники аэропорта не общаются с пилотами, а управляют аэропортовыми подразделениями, обслуживающими воздушные суда и функционирование аэродрома.

Вечером 20 ноября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Шереметьево в Афины, при взлете нанес смертельные травмы мужчине, который находился на взлетно-посадочной полосе. Представитель «Аэрофлота» отказался комментировать РБК информацию о переговорах своих пилотов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК), повлекшего смерть мужчины на взлетной полосе в Шереметьево. Собственную проверку также организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Следователи считают, что 25-летний мужчина прибыл в аэропорт рейсом Мадрид — Москва 20 ноября. После регистрации на рейс Москва — Ереван он вместе с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет, однако не сел в автобус, а направился в сторону взлетно-посадочной полосы. ​Погибший был гражданином Армении, сообщил РБК пресс-секретарь посольства Армении в Москве Левон Торгомян. Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщал, что молодого человека звали Альберт Епремян. По данным агентства, он был депортирован из Мадрида и следовал на родину с пересадкой в Москве. Из-за происшествия были задержаны восемь рейсов, вылетающих из аэропорта.