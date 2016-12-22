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В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины
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В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины
Общество, 02:26
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В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины

Восемь рейсов, вылетающих из московского аэропорта Шереметьево, задержаны из-за гибели 25-летнего мужчины, взлетно-посадочная полоса закрыта. Об этом говорится в сообщении авиакомпании «Аэрофлот».

Изменено время вылета рейсов в Нижний Новгород, Минск, Воронеж, Челябинск, Ригу, Ставрополь, Таллин и Сыктывкар.

Видео: Следственный комитет России

По информации Следственного комитета России, 20 ноября в 20:10 мск пассажирский самолет Boeing 737, направлявшийся из Шереметьево в Афины, при взлете нанес смертельные травмы мужчине, находившемуся на взлетно-посадочной полосе. «Вдоль полосы обнаружено большое количество небольших фрагментов тела», — указывали следователи.

Столичная межрегиональная транспортная прокуратура и СК начали проверку по факту гибели человека в Шереметьево. Причины нахождения мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта устанавливаются.

Теги: Шереметьево , смерть , задержка рейса
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