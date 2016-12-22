Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП

Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Ространснадзора Анастасия Кравченко.

«Мы проведем внеплановую проверку аэропорта Шереметьево, а именно службы авиационной безопасности, службы организации аэропортовой деятельности. Мы проверим как у них, в аэропорту организован контроль за порядком использования воздушного пропуска», — сообщила Кравченко.

20 ноября в Шереметьево Boeing 737, вылетавший в Афины, при взлете причинил смертельные травмы мужчине, оказавшемуся на взлетно-посадочной полосе. Позднее в посольстве Армении рассказали, что погибший был гражданином этой страны. По данным источников «Интерфакса», 25-летний Альберт Епремян был депортирован из Мадрида и следовал на родину с пересадкой в Москве. Во время посадки на рейс в Ереван мужчина прошел через «гейт», но не сел в перронный автобус, а направился в сторону ВПП.

Следственный комитет в связи с произошедшим возбудил уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК). В Росавиации заявили, что расследование инцидента займет десять дней.