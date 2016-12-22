СК возбудил дело после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов (ч. 3 ст. 263.1 УК), повлекшего смерть мужчины на взлетной полосе в Шереметьево. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

По версии следствия, 25-летний мужчина прибыл в аэропорт рейсом Мадрид — Москва 20 ноября. После регистрации на рейс Москва — Ереван он вместе с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет.

При неустановленных следствием обстоятельствах молодой человек при посадке в перронный автобус проследовал на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта. После этого в 20:10 мск вышел на взлетно-посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки «Альфа» аэропорта Шереметьево, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон Boeing 737. Принадлежащий «Аэрофлоту» лайнер выполнял рейс Москва — Афины.

Ранее сообщалось, что погибшего зовут Альберт Епремян, он был гражданином Армении. Как рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах, он был депортирован из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. В Росавиации заявили, что расследование трагедии займет 10 дней.