СК опубликовал видео с места гибели мужчины в Шереметьево

Следственный комитет России опубликовал видео со взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, где погиб 25-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении СК в мессенджере ТамТам.

Видео: Следственный комитет России

«Вдоль полосы обнаружено большое количество небольших фрагментов тела», — заявляют на видео сотрудники, которые участвовали в обследовании полосы. На видео они показали шнурок от кроссовка, а также пух от куртки мужчины, которые остались на ВВП.

По данным следователей, человек погиб около 20:10 мск, при взлете самолета Boeing 737, летевшего из Москвы в Афины, мужчина получил смертельные травмы.

На месте происшествия работают полиция, медики и служба безопасности аэропорта. Причина нахождения мужчины на взлетно-посадочной полосе устанавливается.