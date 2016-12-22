Погибший на взлетной полосе в Шереметьево оказался гражданином Армении

Мужчина, останки которого обнаружили на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево, был гражданином Армении. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь посольства Армении в Москве Левон Торгомян.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах уточнил, что погибший был депортирован из Мадрида на родину с пересадкой в Москве.​ ​По данным агентства, во время рейса из Испании в Москву мужчина устроил дебош на борту. Экипажу пришлось вызывать правоохранителей к самолету.

Собеседник агентства в службах аэропорта уточнил, что погибший — 25-летний Альберт Епремян. Отмечается, что, по данным информации с камер видеонаблюдения, мужчина прошел через «гейт» в аэропорту во время посадки на рейс Москва — Ереван, однако не сел в перронный автобус, а направился в сторону взлетно-посадочной полосы.

Позднее в посольстве РБК подтвердили, что погибший — Епремян А.Г. 1993 года рождения.

Вечером 20 ноября пассажирский самолет Boeing 737, направлявшийся из Шереметьево в Афины, при взлете нанес смертельные травмы мужчине, который находился на взлетно-посадочной полосе.

В связи с инцидентом были задержаны восемь рейсов, вылетающих из Шереметьево в Нижний Новгород, Минск, Воронеж, Челябинск, Ригу, Ставрополь, Таллин и Сыктывкар.