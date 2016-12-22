Экс-министра Монако обвинили в «торговле влиянием» из-за дела Рыболовлева

Прокуратура Монако обвинила экс-министра юстиции княжества в коррупции и «торговле влиянием». Ранее аналогичные обвинения предъявили российскому миллиардеру, бывшему совладельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву

Филипп Нармино (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Бывшему главе Министерства юстиции Монако Филиппу Нармино предъявили обвинения в коррупции и «торговле влиянием», передает радиостанция Europe1 со ссылкой на прокуратуру княжества.

Отмечается, что Нармино подал в отставку в сентябре 2017 года, после того как стало известно об участии представителей Минюста Монако в споре российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева с арт-дилером Ивом Бувье. Россиянин в 2015 году обвинил швейцарского предпринимателя в продаже картин по завышенной цене, из-за чего Рыболовлев понес убытки в €1 млрд.

В конце 2017 года предприниматель заподозрил в мошенничестве аукционный дом Sotheby's. По мнению Рыболовлева, в Sotheby’s помогали Бувье вводить его в заблуждение и уговаривать приобрести полотна по завышенной цене. В ответ в аукционном доме называли «категорически неверными» обвинения в мошенничестве.

Рыболовлева задержали 6 ноября по запросу прокуратуры Монако, в его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски. По данным издания Nice-Matin, на допросе Рыболовлеву задали около 600 вопросов, на которые он не стал отвечать. По данным газеты Monaco-Matin, вместе с бизнесменом был задержан «почти весь бывший состав судебной системы Монако, вплоть до высших уровней».

На следующий день ему предъявили обвинения в коррупции и «торговле влиянием», однако полицейские отпустили предпринимателя. Однако он остается под судебным контролем. По словам адвокатов, правоохранители позволили Рыболовлеву покинуть страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации вокруг российского бизнесмена, передавал корреспондент РБК.