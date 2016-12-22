Бизнесмену Рыболовлеву разрешили покинуть Монако

Адвокаты Дмитрия Рыболовлева подчеркнули, что обвинений, которые могут стать основанием для судебного процесса или осуждения, выдвинуто не было. СМИ сообщали, что в Монако бизнесмену вменяют факты «коррупции» и «торговли влиянием»

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Адвокаты российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева подтвердили, что в Монако ему было предъявлено обвинение. Об этом говорится в заявлении защитников Эрве Темима и Тома Жаккарди, поступившем в РБК из пресс-службы бизнесмена.

«Мы подтверждаем также, что Дмитрий Рыболовлев находится под судебным контролем, но уточняем, что он полностью свободен в своих перемещениях», — заявили адвокаты, пояснив, что бизнесмен должен соблюдать единственное условие — не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и являться по повестке следственного судьи. Это Рыболовлев «будет делать, как делал всегда», подчеркнула защита.

Адвокаты также указали, что в ситуации с Рыболовлевым «речь ни в коем случае не идет об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению». «На данном этапе господин Рыболовлев считается невиновным», — добавили защитники, однако не уточнили, в чем именно суть обвинения.

Представитель российского бизнесмена Дмитрий Чечкин подтвердил РБК, что Рыболовлев может беспрепятственно покинуть Монако​. ​ «Дмитрий Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако», — пояснил Чечкин.

О задержании бизнесмена СМИ сообщили во вторник, Le Monde утверждала, что прокуратура Монако вменяет ему факты «коррупции», «торговли влиянием» и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева, со своей стороны, выступила с просьбой соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена.

Позже стало известно, что Рыболовлев добровольно явился на допрос, чтобы дать показания в рамках его спора со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Адвокаты бизнесмена утверждали, что допрос был связан с информацией, хранящейся на телефоне их коллеги, другого защитника Рыболовлева — Татьяны Бершеды.

СМИ также сообщали, что вместе с российским бизнесменом были задержаны судьи Монако.

В среду стало известно, что Рыболовлева выпустили из полицейского участка, однако перед этим предъявили обвинение. Миллиардер остается под судебным контролем и находится у себя дома.

В 2015 году Дмитрий Рыболовлев обвинил арт-дилера Бувье в том, что тот выставил завышенный счет за десятки картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни и Ротко. Речь шла о переплате в $1 млрд.​

В 2017 году во французской прессе появились статьи, в которых утверждалось, что Рыболовлев воспользовался связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие по его иску к Бувье.