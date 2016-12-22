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Пикассо и Гоген: на каких произведениях искусства Рыболовлев терял деньги
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Пикассо и Гоген: на каких произведениях искусства Рыболовлев терял деньги
Общество, 15:22
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Пикассо и Гоген: на каких произведениях искусства Рыболовлев терял деньги

Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако 6 ноября. По данным источника РБК Пермь, это связано с разбирательством с арт-консультантом Ивом Бувье, которого миллиардер обвиняет в мошенничестве. Рыболовлев считает, что переплатил за купленные при посредничестве Бувье произведения искусства, которые позже удалось продать на аукционах по значительно более низким ценам. На каких картинах и скульптурах Рыболовлев потерял деньги — в фотогалерее РБК

Поль Гоген «Дом» (1892)
Фото: Christie’s

Полотно Поля Гогена «Дом» было продано Дмитрием Рыболовлевым на аукционе Christie’s в феврале 2017 года за $25 млн, он купил ее в июле 2008 года за $85 млн

Пабло Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина» (1970)
Фото: Christie’s

Работу позднего Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина» Рыболовлев продал на тех же торгах за $5,7 млн, а купил в 2010 году за $35 млн

Рене Магритт «Область Арнхейм» (1938)
Фото: Christie’s

Картину Рене Магритта «Область Арнхейм» миллиардер приобрел в 2011 году за $43,5 млн. Продать ее удалось лишь за $12,7 млн

Поль Гоген «Отахи одна» (1893)
Фото: Portland Art Museum

Работа Поля Гогена «Отахи одна» была продана на аукционе примерно за $50 млн. Рыболовлев купил ее за $120 млн

Густав Климт «Водяные змеи II» (1904—1907)
Фото: Sotheby's

Картина Густава Климта «Водяные змеи II» была куплена за $183,8 млн, а продана за $170 млн

Огюст Роден «Вечная весна» (около 1884—1903)
Фото: Stephen Chung / Zuma / GlobalLook

Скульптуру Огюста Родена «Вечная весна» Дмитрий Рыболовлев приобрел за $48,1 млн и продал за $20,4 млн. Всего бизнесмен купил при посредничестве Ива Бувье 38 работ. Миллиардер считает, что переплатил за произведения более $1 млрд.

Автор: Анастасия Антипова.
Теги: мультимедиа , Дмитрий Рыболовлев , Ив Бувье
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