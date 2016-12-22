Пикассо и Гоген: на каких произведениях искусства Рыболовлев терял деньги

Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако 6 ноября. По данным источника РБК Пермь, это связано с разбирательством с арт-консультантом Ивом Бувье, которого миллиардер обвиняет в мошенничестве. Рыболовлев считает, что переплатил за купленные при посредничестве Бувье произведения искусства, которые позже удалось продать на аукционах по значительно более низким ценам. На каких картинах и скульптурах Рыболовлев потерял деньги — в фотогалерее РБК
Полотно Поля Гогена «Дом» было продано Дмитрием Рыболовлевым на аукционе Christie’s в феврале 2017 года за $25 млн, он купил ее в июле 2008 года за $85 млн
Работу позднего Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина» Рыболовлев продал на тех же торгах за $5,7 млн, а купил в 2010 году за $35 млн
Картину Рене Магритта «Область Арнхейм» миллиардер приобрел в 2011 году за $43,5 млн. Продать ее удалось лишь за $12,7 млн
Работа Поля Гогена «Отахи одна» была продана на аукционе примерно за $50 млн. Рыболовлев купил ее за $120 млн
Картина Густава Климта «Водяные змеи II» была куплена за $183,8 млн, а продана за $170 млн
Скульптуру Огюста Родена «Вечная весна» Дмитрий Рыболовлев приобрел за $48,1 млн и продал за $20,4 млн. Всего бизнесмен купил при посредничестве Ива Бувье 38 работ. Миллиардер считает, что переплатил за произведения более $1 млрд.