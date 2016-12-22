Пикассо и Гоген: на каких произведениях искусства Рыболовлев терял деньги

Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако 6 ноября. По данным источника РБК Пермь, это связано с разбирательством с арт-консультантом Ивом Бувье, которого миллиардер обвиняет в мошенничестве. Рыболовлев считает, что переплатил за купленные при посредничестве Бувье произведения искусства, которые позже удалось продать на аукционах по значительно более низким ценам. На каких картинах и скульптурах Рыболовлев потерял деньги — в фотогалерее РБК