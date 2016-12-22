Nice-Matin подсчитала заданные Рыболовлеву на допросе вопросы

Правоохранители Монако в ходе допроса задали российскому бизнесмену и владельцу футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву около 600 вопросов, пишет газета Nice-Matin, не указывая источник информации.

По данным издания, Рыболовлев не ответил ни на один из вопросов. О задержании Рыболовлева стало известно во вторник, 6 ноября. Le Monde писала, что правоохранители также провели обыски в апартаментах миллиардера.

Газета сообщала, что Рыболовлеву вменяют факты «коррупции», «торговли влиянием», а также соучастия в совершении этих преступлений. По словам адвокатов бизнесмена, допрос Рыболовлева был связан с данными, которые хранятся на телефоне другого его защитника — Татьяны Бершеды. В частности, речь идет о записи разговора Рыболовлева с арт-дилером Ивом Бувье, которого россиянин обвиняет в продаже картин по завышенной цене.

В среду, 7 ноября, Рыболовлеву предъявили обвинение и отпустили из полицейского участка, оставив под судебным контролем. Данная мера пресечения не подразумевает лишения свободы и заключается в ограничении передвижения и обязательстве являться в полицию, пояснил РБК управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Корчагин. При этом адвокаты Рыболовлева заявили, что бизнесмену разрешили покинуть территорию Монако.