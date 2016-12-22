СМИ узнали о задержании вместе с Рыболовлевым экс-судей в Монако и Ницце

Бизнесмен всю ночь провел в полицейском участке. Помимо бизнесмена в Монако и Ницце были задержаны бывшие судебные чиновники

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Газета Monaco-Matin пишет со ссылкой на несколько источников, что вместе с бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым задержан «почти весь бывший состав судебной системы Монако, вплоть до высших уровней». По данным собеседников газеты, по состоянию на 8 утра (10:00 мск) среды все оставались под стражей в Монако и Ницце.

Сам бизнесмен тоже всю ночь провел в полицейском участке, говорится в статье.

Рыболовлев — владелец ФК «Монако» и бывший совладелец «Уралкалия». Он остается под стражей в Монако, максимальный срок задержания — еще одни сутки (до утра четверга). Как рассказал РБК источник, знакомый с обстоятельством дела, первые 24 часа с момента задержания истекли в 9 утра по местному времени (11 утра по Москве), власти не отпустили бизнесмена.

Власти Монако могут взять человека под стражу на срок до 24 часов, после этого срок задержания может быть продлен на срок еще до одних суток. Все это время человек находится в отделе полиции.

Накануне бизнесмен прибыл на допрос к судебному следователю, после которого был задержан. Как пояснили РБК его адвокаты Эрве Темим и Тома Джаккарди, допрос был связан с содержимым телефона адвоката Рыболовлева. Телефон Татьяны Бершеды власти Монако проверили еще в феврале 2017 года и обнаружили на нем запись разговора бизнесмена с арт-дилером Ивом Бувье и его помощницей Тани Раппо. Также, как писали местные СМИ, на телефоне были компрометирующие министра юстиции Монако сообщения.

Посольство России во Франции обратилось к властям Монако за разъяснениями по поводу задержания Рыболовлева, сообщил РБК глава пресс-службы российской дипмиссии Сергей Паринов. «Мы запросили официальное разъяснение у властей Монако в связи с сообщениями СМИ о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Пока ответа мы не получили», — сообщил Паринов.

Видео: Телеканал РБК

Судебный спор между Рыболовлевым и Бувье длится с 2015 года. Бизнесмен настаивает, что Бувье продавал ему картины по завышенным ценам и что из-за этого он переплатил сотни миллионов долларов. Подозрения бизнесмена в конце 2017 года пали и на аукционный дом Sotheby's: Рыболовлев предполагал, что дом помогал Бувье вводить его в заблуждение и уговаривать купить картины по завышенной цене. В Sotheby's назвали обвинения в мошенничестве «категорически неверными».

Le Monde 6 ноября сообщала, что в особняке Рыболовлева в Монте-Карло прошли обыски. Само расследование в адрес бизнесмена связано с коррупцией, говорилось в статье.

В Кремле в среду заявили, что относятся к случаям задержания российских бизнесменов, включая Рыболовлева, «с повышенным вниманием», передает корреспондент РБК. Но от других комментариев пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался, отметив, что Москве неизвестны все подробности дела.