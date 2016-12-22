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Трамп пообещал дать письменные ответы по «российскому делу»
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Трамп пообещал дать письменные ответы по «российскому делу»
Политика, 07:38
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Трамп пообещал дать письменные ответы по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что может дать письменные ответы на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2016-м. Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.

«Это нелепо, что я должен делать что-то, поскольку я ничего не делал. Но да, мы что-нибудь сделаем, да, мы ответим на вопросы», — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, будет ли он отвечать Мюллеру.

Комиссия спецпрокурора Мюллера расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. По данным Bloomberg, основные выводы будут представлены после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут 6 ноября.

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При этом Мюллер не обязан сообщать о результатах расследования общественности, он может доложить о них только заместителю генпрокурора Роду Розенштейну, который является его непосредственным руководителем, отмечали источники агентства.

В сентябре Reuters и The New York Times (NYT) сообщили, что адвокаты президента США получили предложение о том, чтобы Трамп ответил на вопросы письменно, а не лично. При этом NYT отмечала, что юристы президента ранее выступали именно за такой формат общения с Мюллером.

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Одним из результатов работы Мюллера стал арест Пола Манафорта, экс-главы штаба Трампа. Как сообщалось его подозревали в работе в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича, Россия не фигурировала ни в одном из 18 пунктов обвинения. В конце августа Манафорта признали виновным по восьми пунктам, включающим уклонение от налогов, манипуляции с банковскими счетами и отказ раскрыть счета в иностранных банках. Обвинения по оставшимся 10 пунктам с Манафорта сняли после того, как он закончил сотрудничество с Мюллером в рамках расследования о вмешательстве в выборы.

Кроме того, в феврале Минюст США предъявил обвинения 13 россиянам, работавшим на «фабрике троллей», связанной с Евгением Пригожиным. По данным властей США, сотрудники «фабрики» покупали политическую рекламу в Facebook и Twitter и пытались таким образом организовать митинги в Соединенных Штатах.

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В июле Мюллер рассказал о новых 12 обвиняемых во вмешательстве. По его словам, все они являются офицерами главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее ГРУ). Власти США считают, что они причастны к взлому компьютеров людей и компаний, причастных к президентских выборам. В Москве неоднократно отрицали в ответ на обвинения во вмешательстве.

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