Спецпрокурор США примет от Трампа письменные ответы по «российскому делу»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о вмешательстве России в американские выборы, примет письменные ответы от президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили ​Reuters и The New York Times.

По словам собеседника агентства, адвокаты Трампа получили предложение предоставить ответы в письменном виде ​31 августа. При этом Мюллер не исключает последующей беседы с американским президентом.

Как пишет The New York Times, за такой формат выступали адвокаты президента США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года расследует дело о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Президента США Дональда Трампа и его команду подозревают в сговоре с Москвой. Однако в августе глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что нет доказательств сговора Трампа с Россией. Москва также отрицает свое вмешательство в выборы.