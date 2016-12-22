СМИ узнали о готовности Мюллера представить итоги расследования по России

Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера готова в скором времени предоставить итоги своего расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США

Роберт Мюллер (Фото: James Berglie / Zuma / ТАСС)

После промежуточных выборов в Конгресс в ноябре комиссия Мюллера намерена предоставить основные выводы по своему расследованию. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, все будет зависеть от того, найдет ли спецпрокурор дополнительные данные, свидетельствующие о нарушении закона.

По словам одного из собеседников агентства, вопрос будет в том, сумеет ли комиссия найти доказательства по двум эпизодам. Один из них касается причастности России к выборам 2016 года. Кроме того, участники расследования должны выяснить, нарушал ли действующий президент американское законодательство.

Источники Bloomberg утверждают, что комиссия Мюллера необязательно представит результаты расследования общественности. По закону спецпрокурор может сообщить о них лишь своему непосредственному руководителю, заместителю Генерального прокурора Роду Розенштейну.

Bloomberg указывает, что расследование само по себе может продолжаться и после ноябрьских выборов, однако в случае увольнения после них генпрокурора Джеффа Сешнса – о котором говорил Трамп – в отставку отправится и Розенштейн. В этом случае Мюллер может также лишиться своей должности.

По данным агентства, Розенштейн уже потребовал от Мюллера результатов. При этом пока нет никаких данных, что конкретно спецпрокурор подготовил в своем докладе.

Bloomberg указывает, что американская прокуратура попытается не предавать гласности какую-либо информацию, которая может повлиять на результаты выборов в Конгресс.

Комиссия Мюллера, расследующая возможное вмешательство иностранного государства в президентские выборы в США, работает в течение последних полутора лет. За это время она успела обвинить «Агентство интернет исследований» в том, что связанные с ним россияне писали в соцсетях сообщения, которые могли повлиять на внутреннюю политику США. Были допрошены десятки свидетелей, в числе которых бывшие члены избирательного штаба Трампа.

Сам американский президент все время расследования называл его «охотой на ведьм» и всячески отрицал обвинения в свой адрес.

Владимир Путин также неоднократно указывал, что Россия никоим образом не вмешивалась в американские выборы.