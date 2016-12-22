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Присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения
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Присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения
Политика, 00:43
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Присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения
Присяжные на суде в Александрии, штат Вирджиния, не смогли прийти к единому мнению по десяти пунктам обвинения против Пола Манафорта из восемнадцати. Восемь пунктов, в том числе налоговые нарушения, они сочли доказанными
Пол Манафорт (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

На судебном процессе в Вирджинии жюри присяжных единогласно признало Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба президента Дональда Трампа, виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати, передает Bloomberg.

Присяжные посчитали доказанными пять обвинений в совершении налогового мошенничества, два обвинения, связанных с нарушением банковского законодательства и одно о сокрытии зарубежных счетов в банках. Для ответа на вопросы судьи присяжным понадобилось четыре дня.

По десяти обвинениям присяжные не смогли прийти к единому мнению. Судья отложил до 29 августа рассмотрение вопроса, как продолжать процесс дальше.

Манафорт, который находится под стражей, является также фигурантом еще одного судебного процесса в Вашингтоне. Там его обвиняют в отмывании денег, отказе в регистрации в качестве иностранного агента и в препятствовании правосудию.

Агентство отмечает, что решение присяжных является ударом по президенту Дональду Трампу, против которого ведет расследование спецпрокурор Роберт Мюллер. Дело Манафорта стало первым, которое Мюллер передал в суд.

Однако в мандате Мюллера сказано, что он должен выявить связи штаба Трампа с Россией в ходе выборов президента. Расследование дела Манафорта не предоставило ни единого свидетельства сговора с Москвой, почти все обвинения касаются его сотрудничества с командой бывшего президента Украины Виктора Януковича. Левая пресса при упоминании о Януковиче в деле Манафорта часто  употребляет эпитет «пророссийский», однако реальных свидетельств сговора ни в ходе следствия, ни на суде так и не прозвучало.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Пол Манафорт , Дональд Трамп , обвинение
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