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Суд снял часть обвинений с бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта
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Суд снял часть обвинений с бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта
Политика, 22:59
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Суд снял часть обвинений с бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта

Американские прокуроры согласились с предложением судьи снять некоторые обвинения против экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Речь идет о десяти обвинениях, по которым присяжные не смогли прийти к единому мнению в августе, сообщает Reuters.

Тогда Манафорта признали виновным по восьми пунктам. Обвинения касались уклонений от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках. Но по оставшимся десяти пунктам, включая покушение на мошенничество, мнения присяжных разделились, что затянуло процесс.

Агентство отмечает, что прокуроры хотели дождаться, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Однако судья отказался ждать и предпочел приступить к работе над приговором. Его судья огласит 8 февраля.

«Я не слышал от властей сообщений о том, сколько может длиться сотрудничество с Манафортом [по российскому делу]. Я не готов ждать бесконечно», — отметил судья. Он добавил, что прокуратура может в будущем заново предъявить снятые обвинения.

Манафорт явился на заседание суда в инвалидной коляске, с перевязанной правой ногой. Источник, осведомленный о состоянии здоровья Манафорта, сказал агентству, что у него «серьезные проблемы со здоровьем, связанные с диетой». Он был в зеленой тюремной форме: суд отказал в просьбе явиться в костюме, так как Манафорт уже является осужденным.

Манафорта также обвиняют в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию. По данным Bloomberg, он согласился признать вину по этим пунктам. У Манафорта конфисковали квартиру в небоскребе Трампа и еще три объекта недвижимости.

В рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера его также обвиняют в том, что он нарушил закон об иностранных агентах, работая консультантом в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов.

Теги: Пол Манафорт , махинации
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