США предъявили первые обвинения за вмешательство в выборы 2018 года

По версии Вашингтона, Елена Хусяйнова является главным бухгалтером проекта по вмешательству не только в президентские выборы в 2016 году, но и в предстоящие выборы в конгресс

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Жительница Санкт-Петербурга Елена Хусяйнова (Elena Khusyaynova) обвиняется в сговоре с целью навредить политической системе в США и вмешаться в выборы в 2016 и 2018 годах, заявили в Министерстве юстиции США. Голосование на выборах в этом году состоится 6 ноября. Будут полностью переизбраны палата представителей и треть сената.

Хусяйнова, считают в Вашингтоне, была главным бухгалтером «Проекта Лахта», который в Минюсте описывают как «финансируемую олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями, Concord Management and Consulting и Concord Catering», операцию по вмешательству в выборы».

В сообщении Минюста говорится, что с января 2016 года по июнь 2018 года бюджет «Проекта Лахта» составил $35 млн, но не все средства пошли на операции в США. Из этих средств за первое полугодие 2018 года было потрачено $10 млн. Цель проекта — посеять в обществе недоверие к кандидатам на выборах и препятствовать законным функциям органов власти, считают в Минюсте.

В рамках этой операции были созданы тысячи учетных записей в социальных сетях и электронных почтовых ящиков, которые велись от имени граждан США.

Хусяйнова, считают в Минюсте, отвечала за финансовые документы, в которых были прописаны расходы на деятельность в США, включая выплаты активистам, оплату рекламы в соцсетях и продвижение сообщений, оплату доменных имен, покупку серверов.

Хусяйнова и другие лица, предположительно, выдавали себя за американских политических активистов, скрывая свое российское происхождение. Они вели аккаунты в соцсетях и распространяли материалы на политические и общественные темы, раскалывая американское общество. Также содержались призывы голосовать за или против определенных кандидатов как в 2016-м, так и в 2018 году, следует из сообщения.

В Минюсте подчеркнули, что обвинение не содержит предположений о том, что Хусяйнова или другие лица смогли оказать влияние на исход выборов. Также в обвинении не содержится сведений о том, участвовали ли в операции граждане США. Власти США получили «исключительное содействие» со стороны частных компаний, включая Facebook и Twitter.

Concord Management заявляла о своей непричастности к вмешательству в выборы в США. Пригожин в ноябре 2017 года говорил, что принадлежащие ему структуры не связаны с «деятельностью, направленной на вмешательство в выборы».